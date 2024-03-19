Yemekteyiz dış ses Gürbüz kimdir? Aydoğan Temel hayatı ve biyografisi

19 Mart 2024 21:02 - Güncelleme : 19 Mart 2024 21:05

Yemekteyiz programında dış sese "Gürbüz" adı verilirken, bu önemli sesi kimin seslendirdiği merak konusu oldu. Dış sesin arkasındaki ismin kim olduğu ve kariyeri hakkında bilgiler, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Yemekteyiz dış ses Gürbüz'ü kim seslendiriyor?

YEMEKTEYİZ DIŞ SES GÜRBÜZ KİMDİR? AYDOĞAN TEMEL KİMDİR?

Yemekteyiz programında dış ses olan Gürbüz, gerçekte Aydoğan Temel adlı deneyimli bir seslendirme sanatçısı tarafından seslendirilmektedir. Aydoğan Temel, Mimar Sinan Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olup, uzun yıllardır seslendirme ve tiyatro alanında çalışmaktadır. 1 Ocak 1966 doğumlu olan Temel, 55 yaşındadır ve Türkiye'nin önde gelen seslendirme sanatçılarından biridir.

Profesyonel kariyeri boyunca birçok dizi, çizgi film, sinema filmi, belgesel ve reklam filminde dublaj yapmış ve yönetmenlik yapmıştır. Genellikle kötü, komik ve sorunlu karakterleri seslendiren Aydoğan Temel, birçok ünlü ismin Türkçe dublajında da imzasını taşımaktadır. Zuhal Topal'la Sofrada programında Mikser olarak da tanınan Aydoğan Temel, uzun yıllar boyunca seslendirme alanında farkını ortaya koymuştur.