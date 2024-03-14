Yeniden Refah Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Baysal'ın hayatı ve biyografisi

14 Mart 2024 16:14 - Güncelleme : 14 Mart 2024 16:27

2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Baysal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Adana için vaatleri ve seçim hazırlıkları neler? Adana'dan aday olan Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Baysal'ın eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Evli mi? Selahattin Baysal'ın hayatı hakkında merak edilenleri sizler için derledik

SELAHATTİN BAYSAL KİMDİR?

Selahattin Baysal, 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.