14 Mart 2024 16:14 - Güncelleme : 14 Mart 2024 16:27
Yeniden Refah Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Baysal'ın hayatı ve biyografisi
Yeniden Refah Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Baysal'ın kim olduğu ve kariyer durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? Selahattin Baysal kim, kaç yaşında, memleketi neresi? İşte, hayatı ve biyografisi
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Baysal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Adana için vaatleri ve seçim hazırlıkları neler? Adana'dan aday olan Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Baysal'ın eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Evli mi? Selahattin Baysal'ın hayatı hakkında merak edilenleri sizler için derledik
SELAHATTİN BAYSAL KİMDİR?
Selahattin Baysal, 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER