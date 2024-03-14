14 Mart 2024 16:01 - Güncelleme : 14 Mart 2024 16:11
Yeniden Refah Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt'un hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt kim, kaç yaşında, aslen nereli? Antalya'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt'un güncel mesleği ve eğitim durumu nedir? Antalya için vaatlerini açıkladı mı? İşte, hayatı ve biyografisi
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
31 Mart'ta, belediye başkan adaylarını seçmek için halk sandık başında toplanacak. 2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt kimdir, kaç yaşında,memleketi neresi? Antalya için vaatleri neler? Ümit Özkurt'un eğitim durumu ve kariyer hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ümit Özkurt evli mi? Ümit Özkurt'un hayatı hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık
ÜMİT ÖZKURT KİMDİR?
Ümit Özkurt, 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER