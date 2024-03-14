Yeniden Refah Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt'un hayatı ve biyografisi

14 Mart 2024 16:01 - Güncelleme : 14 Mart 2024 16:11

31 Mart'ta, belediye başkan adaylarını seçmek için halk sandık başında toplanacak. 2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt kimdir, kaç yaşında,memleketi neresi? Antalya için vaatleri neler? Ümit Özkurt'un eğitim durumu ve kariyer hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ümit Özkurt evli mi? Ümit Özkurt'un hayatı hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık

ÜMİT ÖZKURT KİMDİR?

Ümit Özkurt, 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.