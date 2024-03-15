Yeniden Refah Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hikmet Kaplan'ın hayatı ve biyografisi

15 Mart 2024 11:59 - Güncelleme : 15 Mart 2024 12:14

2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken belediye başkan adaylarının seçim vaatleri dikkat çekiyor. Yeniden Refah Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hikmet Kaplan kimdir, kaç yaşında, eğitim durumu ve mesleği nedir? Hikmet Kaplan hangi okuldan mezun oldu, kariyer hayatı nasıl ilerledi? Diyarbakır için vaatleri neler? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hikmet Kaplan'ın hayatına dair merak edilen detayları sizler için araştırdık

HİKMET KAPLAN KİMDİR?

Yeniden Refah Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hikmet Kaplan, lise mezunu ve iş insanıdır. Ana dili olan Kürtçe ve Zazaca dillerini bilen Hikmet Kaplan, evli ve dört çocuk babasıdır.