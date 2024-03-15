Yeniden Refah Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Atmaca'nın hayatı ve biyografisi

15 Mart 2024 11:35 - Güncelleme : 15 Mart 2024 11:46

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Vatandaşlar belediye başkan adaylarının biyografilerini ve kariyer hayatlarının merak ediyor. Yeniden Refah Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Atmaca kim, kaç yaşında, nereli? Mardin için vaatleri neler? İbrahim Atmaca'nın eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? İbrahim Atmaca'nın hayatı hakkında merak edilenleri sizler için derledik

İBRAHİM ATMACA KİMDİR?

Yeniden Refah Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Atmaca, ilkokul mezunu ve serbest meslek çalışanıdır.