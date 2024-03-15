15 Mart 2024 11:35 - Güncelleme : 15 Mart 2024 11:46
Yeniden Refah Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Atmaca'nın hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Atmaca'nın kim olduğu, kariyer hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.İbrahim Atmaca kim, kaç yaşında, memleketi neresi? Mardin için vaatleri neler? Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Atmaca'nın eğitim durumu nedir, evli mi? İşte, hayatı ve biyografisi
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Vatandaşlar belediye başkan adaylarının biyografilerini ve kariyer hayatlarının merak ediyor. Yeniden Refah Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Atmaca kim, kaç yaşında, nereli? Mardin için vaatleri neler? İbrahim Atmaca'nın eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? İbrahim Atmaca'nın hayatı hakkında merak edilenleri sizler için derledik
İBRAHİM ATMACA KİMDİR?
Yeniden Refah Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Atmaca, ilkokul mezunu ve serbest meslek çalışanıdır.
Kaynak: TGRT HABER