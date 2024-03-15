15 Mart 2024 16:17 - Güncelleme : 15 Mart 2024 16:27
Zafer Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek'in hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlerinde aday olan Zafer Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek'in kim olduğu, vaatleri merak ediliyor. Muharrem Demirbilek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Muharrem Demirbilek'in eğitim durumu ve mesleği nedir? Aydın için vaatleri neler? Detaylar haberimizde...
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Zafer Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Aydın için vaatleri neler? Muharrem Demirbilek'İn eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Zafer Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek'in hayatına dair bilgier ve detayları sizler için araştırdık
MUHARREM DEMİRBİLEK KİMDİR?
Üniversitede Çevre Mühendisliği üzerine eğitim alan Muharrem Demirbilek, İş güvenliği uzmanıdır.
Muharrem Demirbilek, 2024 yerel seçimler kapsamında Zafer Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER