Zafer Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek'in hayatı ve biyografisi

15 Mart 2024 16:17 - Güncelleme : 15 Mart 2024 16:27

2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Zafer Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Aydın için vaatleri neler? Muharrem Demirbilek'İn eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Zafer Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek'in hayatına dair bilgier ve detayları sizler için araştırdık

MUHARREM DEMİRBİLEK KİMDİR?

Üniversitede Çevre Mühendisliği üzerine eğitim alan Muharrem Demirbilek, İş güvenliği uzmanıdır.

Muharrem Demirbilek, 2024 yerel seçimler kapsamında Zafer Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.