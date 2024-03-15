Zafer Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Tatar'ın hayatı ve biyografisi

15 Mart 2024 16:53 - Güncelleme : 15 Mart 2024 17:04

2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken belediye başkan adaylarının kariyer hayatları ve vaatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Zafer Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Tatar kimdir, kaç yaşında aslen nereli? Mahmut Tatar'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Diyarbakır için vaatleri neler? Mahmut Tatar'In hayatı hakkında merak edilen detayları sizler için derledik

MAHMUT TATAR KİMDİR?

Zafer Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Tatar, lise mezunu ve iş insanıdır.