Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 10 Mart Pazar dolar euro kuru

10 Mart 2024 07:45 - Güncelleme : 10 Mart 2024 07:46

Son dakika dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? Dolar kuru tarihi bir dönemden geçiyor. Hafta başında 31,70’e yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşman dolar kuru hafta için tarihi eşiği geçerek 32 lirayı aştı.

Yatırımcılar yaklaşan yerel seçim öncesi özellikle altın ve dolara yüksek talep gösterirken kuyumcu ve döviz büroları dolup taşıyor. Önceki gün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 31,6433 TL seviyesine çıkan dolar kuru, geçtiğimiz çarşamba günü 32,0357 TL'ye kadar yükselerek rekor tazelemişti.

DÖVİZ KURLARI REKOR SEVİYEDE

Kurların seçim sonrası yükseleceğine dair beklentiler talepte etkili olurken Kapalıçarşı ve bankalar arasındaki makas da açıldı. Euro kuru 35 lira sınırına tutunurken, 40 lirayı geçen sterlin kuru da bu seviyedeki seyrini sürdürüyor.

Dolar kuru rekor üst üste rekor kırarken "Dolar ne kadar yükselir? Dolarda yükseliş devam edecek mi?" gibi sorulara cevap arayışı hızlandı.

DOLAR YÜKSELİR Mİ?

Enflasyon nedeniyle milyonlarca yatırımcı günlük kurlar üzerinden yatırımlarını yönlendirmeye çalışırken uzmanların uyarıları ise özellikle dolar kurunda yükselişin süreceğine işaret edişor.Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar kurunun yıl sonuna kadar 40/45 TL seviyesine kadar bir yükseliş gösterebileceğini söyledi.

Peki 10 Mart Pazar günü bankalar arası piyasada dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum, dolar, euro, sterlin fiyatı...

DOLAR KAÇ TL?

10 Mart dolar kuru 31.90 TL seviyelerinde fiyatlanmış durumda.

Dolar alış: 31.90

Dolar satış: 31.92

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 34.92

Euro satış: 35.04

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 41.05

Sterlin satış: 41.18

10 MART PAZAR DÖVİZ KURLARI