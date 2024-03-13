Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 13 Mart Çarşamba dolar euro kuru

13 Mart 2024 06:08 - Güncelleme : 13 Mart 2024 06:57

Son dakika dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? Dolar kuru tarihi yükseliş trendinin ardından bir nebze durulsa da kurun daha da yükseleceğine dönük beklenti oldukça fazla.

Yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi yatırımcılar özellikle altın ve dolara yüksek talep göstermeye, dolayısıyla kuyumcu ve döviz büroları da rağbet görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü kapanışta 32 liranın üzerinde tutunan dolar hafta sonu işlemlerin açık olduğu bankalar arası piyasada bu seviyede kalmıştı.

KAPALIÇARŞI DOLAR FİYATI FARKLI!

Kurların seçim sonrası yükseleceğine dair beklentiler talepte etkili olurken diğer önemli yatırım araçlarından euro kuru 35 lira sınırını aştı. 40 lirayı geçen sterlin kuru da bu seviyedeki seyrini sürdürmüştü.

Dün Fitch Raiting'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi de dolara olan talebi kesmedi. Dolar resmi kurda 32 lira civarında fiyatlanırken, Kapalıçarşı'da artışını sürdürerek yeni haftaya 33 liranın üzerinde başladı. Doların Kapalıçarşı satış fiyatı 33,16 TL'ye kadar çıktı.

Bu doğrultuda "Dolar ne kadar yükselir? Dolarda yükseliş devam edecek mi?" gibi sorular hala popülerliğini koruyor.

DOLAR YIL SONU BEKLENTİSİ NE?

32 TL'yi gördükten sonra daha yukarıları zorlamaya başlayan doların Kapalıçarşı'da reelde 35-36 TL seviyelerinde çıkmıştı. Şubat ayında açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,0212 TL olmuştu. HSBC'nin 6 Mart tarihli raporlarında ise 2024 yılı sonu için dolar tahmini 33 TL'den 36'ya TL'ye çıkarılmıştı.

Peki 13 Mart Çarşamba günü bankalar arası piyasada dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum, dolar, euro, sterlin fiyatı...

DOLAR KAÇ TL?

13 Mart dolar kuru 32.08 TL seviyelerinde fiyatlanmış durumda.

Dolar alış: 32.08

Dolar satış: 32.09

EURO KAÇ TL

Euro alış: 35.06

Euro satış: 35.11

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 41.08

Sterlin satış: 41.11

13 MART ÇARŞAMBA DÖVİZ KURLARI