Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 28 Şubat Çarşamba dolar euro kuru

28 Şubat 2024 06:15 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 06:21

Son dakika dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? Dövizde yaşanan yukarı yönde hareketler dikkatleri bir kez daha dolar, euro ve sterlin gibi yatırım araçlarına çevrildi.

Şu sıralar Türkiye’de sadece döviz kurları değil altın ve gümüş fiyatları ve kripto para piyasası da yükseliyor. Bu yüzden kısa vadeli getirilerden ziyade daha uzun vadeli yatırımlar bir kez daha gündeme taşındı.

DOLAR YIL SONU NE KADAR OLUR?

Piyasa uzmanları dolar kurunda yıl sonuna kadar 40/45 TL seviyesine kadar bir yükseliş öngörüsünden bahsetmeye başladı. Piyasayı yakından takip eden milyonlarca vatandaşın da yüksek enflasyon döneminde dikkati döviz kurları üzerinde.

Dolar fiyatı geçen haftayı 31 liranın üzerinde kapatmıştı. Peki 28 Şubat Çarşamba dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum, dolar, euro, sterlin fiyatı...

DOLAR KAÇ TL?

28 Şubat dolar kuru 31 TL'nin üzerinde seyrediyor.

Dolar alış: 31.15

Dolar satış: 31.22

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 33.75

Euro satış: 34.03

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 39.42

Sterlin satış: 39.94

28 ŞUBAT ÇARŞAMBA DÖVİZ KURLARI



