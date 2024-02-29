Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 29 Şubat Perşembe dolar euro kuru

29 Şubat 2024 06:11 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 06:21

Son dakika dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? Dövizde yaşanan hareketlilik dikkatleri bir kez daha dolar, euro ve sterlin gibi yatırım araçlarına çevrildi.

Türkiye’de döviz kurlarının yanı sıra altın ve gümüş fiyatları ve kripto para piyasası da yükseliş trendinde. Bu yüzden kısa vadeli getirilerden ziyade daha uzun vadeli yatırımlar bir kez daha birçok uzman tarafından tavsiye edilir hale geldi.

Yurt dışında ise piyasaların gözü ABD’den gelecek olan ekonomik verilerde. Yatırımcılar özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon seyrinde izlemeyi tercih ettiği gösterge olan ABD’nin kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine (PCE) odaklanmış durumda.

DOLAR YIL SONU TAHMİNİ

Piyasa uzmanları dolar kurunda yıl sonuna kadar 40/45 TL seviyesine kadar bir yükseliş öngörüsünden bahsetmeye başladı. Piyasayı yakından takip eden milyonlarca vatandaş da yüksek enflasyon döneminde döviz kuru hareketlerine dikkat kesildi.

Dolar fiyatı geçen haftayı 31 liranın üzerinde kapatmıştı. Peki 29 Şubat Perşembe dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum, dolar, euro, sterlin fiyatı...

DOLAR KAÇ TL?

29 Şubat dolar kuru hafifi yönlü yükselişle 31 TL'nin üzerinde konumlanmış durumda.

Dolar alış: 31.22

Dolar satış: 31.23

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 33.93

Euro satış: 34.95

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 39.56

Sterlin satış: 39.58

29 ŞUBAT PERŞEMBE DÖVİZ KURLARI