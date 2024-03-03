Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 3 Mart Pazar dolar euro kuru

03 Mart 2024 08:07 - Güncelleme : 03 Mart 2024 08:10

Son dakika dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? Döviz kurları hareketliliğini sürdürüyor. Bnun yanında dolar kuru rekor üstüne rekor kırarken herkes "Dolar ne kadar yükselir? dolarda yükseliş devam edecek mi?" gibi birçok sorunun yanıtını bulmaya çalışıyor.

DOLAR YIL SONUNDA NE KADAR OLUR?

Piyasa uzmanları dolar kurunda yıl sonuna kadar 40/45 TL seviyesine kadar bir yükselişe işaret etse de kurun sadece birkaç lira yukarıda fiyatlanacağı tahmini de var. Piyasayı yakından takip eden milyonlarca vatandaş da bu doğrultuda günlük kurlar üzerinden yatırımlarını yönlendirme çabası içinde

Dolar fiyatı geçen haftayı 31 liranın üzerinde kapatmıştı. Cuma günü ise 31. 45'le tarihi bir krekora imza atmıştı. Peki haftanın 3 Mart Pazar günü bankalararası piyasada dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum, dolar, euro, sterlin fiyatı...

DOLAR KAÇ TL?

3 Mart dolar kuru bir kez daha hafif yükselişle 31 TL'nin üzerindeki inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor.

Dolar alış: 31.36

Dolar satış: 31.38

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 34.02

Euro satış: 34.07

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 39.70

Sterlin satış: 39.76

3 MART PAZAR DÖVİZ KURLARI