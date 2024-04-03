Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 3 Nisan 2024 Çarşamba dolar euro ve döviz kurları

03 Nisan 2024 08:22 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 08:26

Dolar bugün ne kadar oldu, euro kaç TL? Geçen haftayı 32,40 civarında kapatan dolar kuru, 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından ilk günü yüzde 1 kayıpla kapatmıştı. Böylece dolar fiyatı, 5 Mart 2024 tarihinden bu yana ilk kez 31,4989'a düşmüştü.

Ancak bu durum uzun sürmedi ve dolar dolar kuru kısa sürede yeniden 32 liranın üzerine çıktı.

DOLAR YIL SONU TAHMİNİ

Mart ayında açıklanan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu dolar kuru beklentisini yüzde 42,79'a çıkartmıştı.

ABD Bankası Goldman Sachs ise önceki gün Türkiye ekonomisini değerlendirdiği raporunda Türk Lirası için olumlu bir performans beklendiğini belirtti.

Peki 3 Nisan Çarşamba dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum, dolar, euro, sterlin fiyatı.

DOLAR KAÇ TL?

3 Nisan dolar kuru sabah saatlerinde düşüş trendinde ve 31 liranın hemen altında seyrediyor.

Dolar alış: 31.98

Dolar satış: 32.09

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 34.49

Euro satış: 34.63

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 40.18

Sterlin satış: 40.52

3 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA DÖVİZ KURLARI