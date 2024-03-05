Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 5 Mart Salı dolar euro kuru

05 Mart 2024 07:48 - Güncelleme : 05 Mart 2024 07:54

Son dakika dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? Döviz kurları hareketliliğini sürdürüyor. Dolar/TL kuru dün (4 Mart Pazartesi) 31,70’e yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Euro/TL kuru 34,46’yı görürken, Sterlin/TL kuru da ilk kez 40 lirayı görerek tarihi seviyeye ulaşmıştı.

Dolar kuru rekor üst üste rekor kırarken herkes "Dolar ne kadar yükselir? Dolarda yükseliş devam edecek mi?" gibi birçok soruya yanıt aramaya devam ediyor.

DOLAR YIL SONU NE KADAR OLUR?

Piyasa uzmanlarından İslam Memiş'e göre dolar kurunda yıl sonuna kadar 40/45 TL seviyesine kadar bir yükselişe işaret ediyor. Ancak anflasyon bu noktada en büyük değişken. Piyasayı yakından takip eden milyonlarca vatandaş da günlük kurlar üzerinden yatırımlarını yönlendirmeye çalışıyor.

Peki haftanın ikinci iş gününde yani 5 Mart Salı günü bankalar arası piyasada dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum, dolar, euro, sterlin fiyatı...

DOLAR KAÇ TL?

5 Mart dolar kuru bir kez daha hafif yükselişle 31 TL'nin üzerindeki inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor.

Dolar alış: 31.57

Dolar satış: 31.59

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 34.27

Euro satış: 34.31

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 40.07

Sterlin satış: 40.10

5 MART SALI DÖVİZ KURLARI