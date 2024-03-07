Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 7 Mart Perşembe dolar euro kuru

07 Mart 2024 06:31 - Güncelleme : 07 Mart 2024 06:36

Son dakika dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? Dolar kuru tarihi bir dönemden geçiyor. Hafta başında 31,70’e yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşman dolar kuru dün tarihi eşiği geçerek 32 lirayı aştı.

Yatırımcı seçim öncesi altın ve dolara yüksek talep gösterirken kuyumcu ve döviz büroları dolup taştı. Önceki gün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 31,6433 TL seviyesine çıkan dolar kuru, dünkü açılışın ardından 32,0357 TL'ye kadar yükseldi ve rekor kırdı.

DÖVİZ KURLARI REKOR SEVİYEDE

Kuşkusuz seçim sonrasında kurların yükseleceğine dair beklentiler bu yükselişte etkili oldu. Diğer yandan da Kapalıçarşı ve bankalar arasındaki makas açıldı.

Euro kuru ise 35 lira sınırına kadar yükselirken, 40 lirayı geçen sterlin kuru da bu seviyede tutundu.

Dolar kuru rekor üst üste rekor kırarken "Dolar ne kadar yükselir? Dolarda yükseliş devam edecek mi?" gibi sorulara cevap arayışı hızlandı.

DOLAR YÜKSELİR Mİ?

Piyasa uzmanlarından İslam Memiş, göre dolar kurunda yıl sonuna kadar 40/45 TL seviyesine kadar bir yükselişe işaret ederken enflasyon milyonlarca yatırımcı ise günlük kurlar üzerinden yatırımlarını yönlendirmeye çalışıyor.

Peki hafta ortasında yani 7 Mart Perşembe günü bankalar arası piyasada dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum, dolar, euro, sterlin fiyatı...

DOLAR KAÇ TL?

7 Mart dolar kuru dünkü rekorun ardından gelen satışlarla 31 70 sevilerine kadar gerilemişti. Dolarn bugün ise gün açılışı itibariyle 31.80'in üzerinde seyrediyor.

Dolar alış: 31.82

Dolar satış: 31.83

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 34.73

Euro satış: 34.80

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 40.51

Sterlin satış: 40.54

7 MART PERŞEMBE DÖVİZ KURLARI