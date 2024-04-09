Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 9 Nisan 2024 Salı dolar euro ve döviz kurları

09 Nisan 2024 07:06 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 07:27

Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? Milyonlarca döviz yatırımcısı ve vatandaş bu soruya yanıt arıyor. Türkiye genelinde resmi bayram tatili kamu personellerinin ardından özel sektör için de bugün öğleden sonra başlarken bankalar arası piyasada hareketlilik sürüyor.

Merkez Bankası'nın uzun bir sürenin ardından geçtiğimiz hafta yeniden döviz alımı yapmaya başlaması sonrası üst üste 3 işlem günü düşüş yaşayan dolar, cuma günü bir nebze olsun yukarı yönlü hareket etmişti. Haftayı dolar kuru yüzde 0,1 oranında yükselişle kapatmıştı.

Dalgalanmanın ardından yeniden yukarı doğru ivmelenen dolar/tl günü 32 liranın üzerinde kapattı

Peki dolar bugün ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte 9 Nisan 2024 Salı dolar euro ve döviz kurları

DOLAR KAÇ TL?

9 Nisan dolar kuru sabah saatlerinde düşüş trendinde ve 32 liranın üzerinde konulanmış durumda.

Dolar alış: 32.13

Dolar satış: 31.15

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 34.90

Euro satış: 34.94

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 40.66

Sterlin satış: 40.72

9 NİSAN 2024 SALI DÖVİZ KURLARI