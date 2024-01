İş Bankası Genel Müdürü Aran: Kur artışı bekleyenler yanılacak!

04 Ocak 2024 06:22 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 06:23

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı verisinin enfl asyon konusunda iyimserliği desteklediğini söyledi. Figopara ve İş Bankası arasındaki satın almaya ilişkin düzenlenen toplantıda ekonomi gündemini değerlendiren Aran, “Yüzde 3’ün altında gelen her oran, bizi yıllık da yüzde 36’ya getirir. Dolayısıyla sene sonu Merkez Bankasının hedefi olan yüzde 36 için, yüzde 3’ün altında gelen her oran çok ideal” dedi.

MERKEZ’İN HEDEFİ TUTAR

Ocakta yeniden değerleme ve asgari ücret artışı gibi nedenlerle enfl asyonun yüksek olabileceğine işaret eden Aran “Ondan sonra aralık enfl asyon seviyesine gelirse ben sene sonunda 36 olmasa da Merkez Bankasının ifade ettiği 36-42 bandında enfl asyonu sene sonunda görebileceğimizi ve Merkez’in enflasyonla mücadele konusunda başarılı olabileceğini düşünüyorum. Enfl asyon konusunda ben Merkez Bankasının hedefi ni tutturacağı bir yıl olacağına inanıyorum” diye konuştu.

BANKALARIN KREDİ İŞTAHI YÜKSEK

Bankaların kredi iştahının oldukça yüksek ama müşterilerin kredi alma konusundaki talebinin o kadar güçlü olmadığına işaret eden Hakan Aran, şu andaki faiz oranı seviyeleriyle kredi vermekte kolay hareket edemediklerini ifade etti. Aran “Oldukça zorlanıyoruz. Bu oranlarla müşterilerimiz haklı olarak faizlerin düşmesini bekliyorlar. Yatırım kredileri o yüzden daha cazip oranlarla bugünün oranlarını yansıtmayan daha cazip oranlar olabiliyor. Yabancı para da öngörülebilirlik sağlandıktan sonra yabancı para kredilerinde, yatırım kredileri konusunda en çok tercih edilen yabancı para kredilerinde bu yılın özellikle ilk çeyreğinden sonra önünün açılabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

POZİTİF FAİZE GEÇİLDİ

TCMB’nin yüzde 42,5’lik politika faizi için ‘yeterli bir seviye’ yorumunu yapan Aran, özetle şöyle konuştu: Kur artışı bekleyenlerin yanılacağı bir yıl olacak. Şu an Türkiye’de pozitif faize geçildi. Açıklanan enfl asyon geçmişin, verdiğimiz faiz gelecek 3 ayın. Dolarda kalanın aleyhine bir durum olabilir. Bu yıl devalüasyon beklentim ‘sıfır’. Olacağını sanmıyorum. Seçim ekonomisi beklemiyorum. Türk lirasının aşırı değerleneceği bir yıl olabilir. İhracatın etkilenmemesi için Merkez Bankası döviz alımı yapabilir. Faiz seviyesi şu an yeterli. Ancak daha da yukarı gitmesi istihdam ve büyüme için risk. Bazı sektörlerde istihdam kayıpları olabilir. 45 seviyesi ile birlikte bu yaşanabilir. Şu an tekstil gibi alanlarda bunun işaretlerini görüyoruz.