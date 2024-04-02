Son dakika dolar fiyatı ne kadar oldu, euro kaç TL? 2 Nisan 2024 salı dolar euro ve döviz kurları

02 Nisan 2024 07:40 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 07:41

Gramajla oynadılar yetmedi, boş baklava ve tost sattılar! Bu kez zeytinyağı konuşuluyor

Gramajla oynadılar yetmedi, boş baklava ve tost sattılar! Bu kez zeytinyağı konuşuluyor

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 30 Mart 2024 güncel altın fiyatları...

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 30 Mart 2024 güncel altın fiyatları...

Dolar bugün ne kadar oldu, euro kaç TL? Son dönemde sürekli yükselen dolar 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından yeniden konumlanmaya çalışıyor.

Yerel seçimler sonrası döviz piyasalarının seyrinin ne olacağı merakla beklenirken ilk tepki dalgalı oldu. Geçtiğimiz haftayı 32,40 civarında kapatan dolar kuru, seçim sonrası ilk günü yüzde 1'in üzerinde düşüşle geçerek 32 seviyesinin altını gördü. Böylece dolar fiyatı, 5 Mart 2024 tarihinden bu yana ilk kez 31,4989'a düştü.

Ancak dolar kuru, akşam saatlerinde yeniden toparlanarak 32,10 civarında işlem görmeye başladı. Euro ise dün son olarak 34,50 civarında el değiştirdi.

DOLAR YIL SONU TAHMİNİ

Diğer yandan dolar kurunun yıl sonunda ne olacağı da özellikle seçimin ardından daha da merak edilir hale geldi.

Geçtiğimiz mart ayında açıklanan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu dolar kuru beklentisi yüzde 42,79'a yükseltilmişti.

ABD Bankası HSBC'nin 6 Mart raporunda ise 2024 yılı sonu için dolar tahmini 36 TL lira olarak belirlendi.

Tahminler bu yöndeyken son olarak çok uluslu ABD Bankası Goldman Sachs, yerel seçimlerin ardından Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Banka, önümüzdeki dönemde Türk Lirası için olumlu bir performans beklendiği ifade ederken, bu durum, dolar yatırımcılarının kafasında soru işeretlerine neden oldu

Peki 2 Nisan Salı dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum, dolar, euro, sterlin fiyatı.

DOLAR KAÇ TL?

2 Nisan dolar kuru sabah saatlerinde düşüş trendinde ve 32.30 TL seviyelerinde seyrediyor.

Dolar alış: 32.24

Dolar satış: 32.26

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 34.62

Euro satış: 34.70

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 40.44

Sterlin satış: 40.51

2 NİSAN 2024 SALI DÖVİZ KURLARI