10 yaşındaydı! Kendi pastasını yedikten sonra öldü

03 Nisan 2024 16:03 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 16:59

Zengin teyzeye korkunç tuzak! Makarna yedirip öldürdü ve zehirli de değildi...

Zengin teyzeye korkunç tuzak! Makarna yedirip öldürdü ve zehirli de değildi...

Manvi isimli kız çocuğu, Hindistan'ın Pencap eyaletinin Patiala kentindeki bir fırından ailesinin satın aldığıdoğum günü pastasını yedi. Kısa bir süre sonra, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Ailenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, küçük kızın ölümünden birkaç saat önce pastayı kestiği ve kutlama yaptığı ifade edildi.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Yerel basında yer alan haberlere göre, pastayı yedikten üç saat sonra tüm aile rahatsızlandı. Manvi isimli küçük kız hastaneye kaldırıldı, oksijen desteği sağlandı ve EGK çekildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay ile ilgili soruşturma yürütüldüğünü söyledi.