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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 14:58 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 15:07

12 yaşındaki çocuklardan vahşet! Evsiz engelliye dehşeti yaşatıp öldürdüler

Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde korkunç bir olay yaşandı. 12 yaşlarındaki iki kız çocuğu, evsiz, engelli adama dehşeti yaşatıp, öldürdüler.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
12 yaşındaki çocuklardan vahşet! Evsiz engelliye dehşeti yaşatıp öldürdüler

ABD'de 12 yaşındaki iki kız çocuğunun, evsiz ve engelli adama yaşattığı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı. 17 Ekim 2023 tarihinde, 64 yaşındaki engelli Reggie Brown'u önce sokakta kovaladılar ardından yakalayıp tekme attılar ve yere düşüp başını betona çarparak ölümüne neden oldular.

Brown gece yarısı polisler tarafından sokakta ölü bulundu. Daha sonra yapılan otopsi sonucunda ölüm şeklinin künt kuvvet travması olduğunu belirtildi. 

12 yaşındaki çocuklardan vahşet! Evsiz engelliye dehşeti yaşatıp öldürdüler - 1. Resim

Zihinsel engelli adamın kafasında metal bir plaka ve her iki elinde de yalnızca iki parmağı olduğu ve kendini savunma konusunda zayıf olduğu söylendi. 

''TEHDİTLE YAPTIK'' İDDİASI

Şiddet görüntülerini ayrıca cep telefonundan kayda alan kızlar polise, Brown'ı dövmek istemediklerini ancak kendilerini belinde silahla tehdit ettiği iddia edilen yabancı biri tarafından buna zorlandıklarını söyledi.

Reşit olmadıkları için isimleri açıklanmayan kızlar, mahkeme kararıyla tutuklandı.

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Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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