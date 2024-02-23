14 katlı apartman cayır cayır yandı: Bir balkondan diğerine atladılar

23 Şubat 2024 09:13 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 09:14

Valensiya'nın Campanar Mahallesi'ndeki apartmanda yerel saatle 17.30 (TSİ 19.30) civarında çıkan ve halen kontrol altına alınamayan yangından ötürü ilk açıklamalara göre 3'ü itfaiyeci, 13 kişi yaralandı.

Yangının büyüklüğü sebebiyle Valensiya Belediyesi, yakın kentlerdeki itfaiyelerden ve Askeri Acil Yardım Birliğinden yardım talep etti. Hızlı bir şekilde sahra hastanesi kurulan bölgeye, çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.

Farklı bloklardan oluşan 14 katlı binanın bulunduğu bölgede, destek ve koordinasyon birimi oluşturuldu.

DEHŞETİ YAŞAYANLAR BİR BALKONDAN DİĞERİNE ATLADILAR

Yetkililer, sıcak hava ve rüzgarın itfaiyenin işini zorlaştırdığını ifade etti.

Görgü tanıkları da itfaiyenin yanan apartmanda balkonlardan bazı kişileri kurtardığını, alevlerden kaçanların bir balkondan diğerine atladığını dile getirdi.

Devam eden yangının çıkış nedeni, apartmanda kaç kişinin bulunduğu veya ölü olup olmadığı henüz bilinmiyor.

"DEHŞETE DÜŞMÜŞ DURUMDAYIM"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, "Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım. Yangından etkilenen herkese dayanışma dileklerimi ve olay yerinde görev yapan tüm acil durum personeline takdirlerimi iletmek istiyorum." ifadesini kullandı.