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20 Nisan 2024 21:38 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 21:44

2 askeri helikopter düştü! Pasifik Okyanusu'nda personelle irtibat kesildi

Son dakika haberi... Japon donanmasına ait askeri personelleri taşıyan donanma helikopterleri Pasifik Okyanusu’na düştü. Helikopterde bulunan 8 personelle irtibat kesildi.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
2 askeri helikopter düştü! Pasifik Okyanusu&#039;nda personelle irtibat kesildi

Japonya Donanmasına ait iki helikopter, gece eğitim uçuşu sırasında Pasifik Okyanusu'na düştüğü ve 8 personelin kayıp olduğu bildirildi.

İRTİBAT KESİLDİ

Savunma Bakanı Kihara Minoru, başkent Tokyo'nun güneyindeki Torishima Adası açıklarında her birinde 4 personel bulunan SH-60K model helikopterlerle irtibatın kesildiğini açıkladı. Bakan, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini de sözlerine ekledi.

2 askeri helikopter düştü! Pasifik Okyanusu'nda personelle irtibat kesildi - 1. Resim

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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