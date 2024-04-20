2 askeri helikopter düştü! Pasifik Okyanusu'nda personelle irtibat kesildi

20 Nisan 2024 21:38 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 21:44

Japonya Donanmasına ait iki helikopter, gece eğitim uçuşu sırasında Pasifik Okyanusu'na düştüğü ve 8 personelin kayıp olduğu bildirildi.

İRTİBAT KESİLDİ

Savunma Bakanı Kihara Minoru, başkent Tokyo'nun güneyindeki Torishima Adası açıklarında her birinde 4 personel bulunan SH-60K model helikopterlerle irtibatın kesildiğini açıkladı. Bakan, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini de sözlerine ekledi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.