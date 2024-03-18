2024 Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! Türkiye TCG ANADOLU ile listeye damga vurdu

18 Mart 2024 13:22 - Güncelleme : 18 Mart 2024 13:30

3. Dünya Savaşı tedirginliği birçok ülkeyi alarma geçirdi savunma sanayide askeri teknoloji projeleri artmaya başladı. Havada, karada önlem alan riskli ülkeler deniz alanlarını da korumak için kolları sıvadı.

Uluslararası sular üzerindeki çatışma risklerinin artması hükümetlerin savaş gemileri satın almak ve mevcut gemileri silahlandırmak için büyük bütçeler ayırmasıyla askeriyenin bu kolunun önemini daha da artırdı. Türkiye de Mavi Vatan’ın korunmasında insansız deniz araçlarından MİLGEM savaş gemisi projelerine ağırlık verdi ve süper güç ülkelerin donanmasına yetişti.

2024 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMALARI

Dünya genelinde yapılan savunma harcamaları sonrası 2024 yılında dünyanın en güçlü donanmaları merak edildi. Dünyanın en güçlü donanmalarını sıralamak için beş ağırlıklı ölçüt dikkate alındı. Bunlar uçak gemileri (%40), muhripler (%25), denizaltılar (%20), korvetler (%10) ve toplam deniz varlıkları (%5).

İnsidermonkey sitesinin Küresel Ateş Gücü Endeksinin 2024 Askeri Güç Sıralamasına göre işte dünyanın en güçlü donanmaları:

16. AVUSTRALYA

Deniz Varlıkları: 43

Denizaltılar: 6

Uçak Gemileri: Yok

Muhripler: 3

Korvetler: Yok

Puan: 0.34

Avustralya, İngiltere ve ABD arasında üçlü bir güvenlik anlaşması olan AUKUS'un oluşumu nedeniyle Avustralya ile Çin arasında son yıllarda yaşanan gerginlikler, Canberra'nın deniz yeteneklerini ön plana çıkardı. Avustralya Donanması küçük olabilir ancak altı denizaltı, üç muhrip ve yaklaşık 13 devriye gemisinden oluşuyor. ABD Donanması'nın Virginia sınıfı denizaltılarını 2032 ile 2035 yılları arasında AUKUS paktı kapsamında Avustralya'ya satmayı planlamasıyla deniz gücü güçlendirilecek .

15. TAYVAN

Deniz Varlıkları: 93

Denizaltılar: 4

Uçak Gemileri: Yok

Muhripler: 4

Korvetler: 2

Puan: 0.39

Tayvan hükümeti, bağımsızlıktan bu yana Çin'den gelen bir tehdide kendisini hazırlamak için güçlü bir ordu kurmaya odaklandı. Ülke, Küresel Ateş Gücü Endeksine göre 4 denizaltı, 4muhrip, iki korvet, 22 fırkateyn ve 10 karşı mayın savaş gemisinin yanı sıra birkaç amfibi saldırı aracı ve devriye gemisini içeren 93 deniz gemisini işletiyor.

14. TAYLAND

Deniz Varlıkları: 293

Denizaltılar: Yok

Uçak Gemileri: 1

Muhripler: Yok

Korvetler: 6

Puan: 0.43

Dünya Modern Askeri Savaş Gemileri Dizini (WDMMW), Tayland Donanmasını, özellikle denizaltıları ve muhripleri olmadığı göz önüne alındığında, bölgesel ve yerel savunmaya odaklanan bir yüzey kuvveti olarak tanımlıyor. Ancak Tayland Donanmasının önemli ve ender görülen gücü, dünyada uçak gemisi işleten az sayıdaki ülke arasında yer alması.

13. PAKİSTAN

Deniz Varlıkları: 114

Denizaltılar: 8

Uçak Gemileri: Yok

Muhripler: 2

Korvetler: 7

Puan: 0.45

Pakistan, 8 denizaltı, 2 destroyer ve 7 korvetle dünyanın en güçlü donanmalarından birine sahip. Ülkenin para birimi ve döviz rezervlerindeki düşüşe rağmen Pakistan'ın deniz modernizasyon planı yolunda ilerliyor.

12. İSPANYA

Deniz Varlıkları: 168

Denizaltılar: 3

Uçak Gemileri: 1

Muhripler: Yok

Korvetler: Yok

Puan: 0.46

Diğer önde gelen Avrupa donanmalarının gölgesinde kalmasına rağmen İspanya, 3 denizaltı, 11 fırkateyn, 6 mayın gemisi ve çeşitli yardımcı gemiler ve devriye gemilerinden oluşan 168 varlıkla dengeli bir deniz gücüne sahip.

11. GÜNEY KORE

Donanma Varlıkları: 200

Denizaltılar: 22

Uçak Gemileri: Yok

Muhripler: 13

Korvetler: 5

Puan: 0.51

Güney Kore son yıllarda önde gelen bir Asya deniz gücü olarak ortaya çıktı. Şu anda dünyanın altıncı en büyük denizaltı filosuna sahip olmakla övünüyor.

10. BREZİLYA

Deniz Varlıkları: 134

Denizaltılar: 4

Uçak Gemileri: 1

Muhripler: Yok

Korvetler: 2

Puan: 0.52

Brezilya donanması, Atlantico uçak gemisinin (orijinal adı HMS Ocean ) 2018 yılında Birleşik Krallık Kraliyet Donanması'ndan 115 milyon dolar değerinde bir anlaşma karşılığında satın alınmasıyla güçlendirildi.

9. TÜRKİYE

Deniz Varlıkları: 186

Denizaltılar: 12

Uçak Gemileri: 1

Muhripler: Yok

Korvetler: 9

Puan: 0.63

Türkiye, 45.000 aktif personeli ve etkileyici donanma filosuyla dünyanın en güçlü donanmalarından birine sahiptir . Ülkede Ay (Tip 209/1200), Gür (Tip 209T2/1400) ve Preveze (Tip 209T/1400) olmak üzere üç sınıftan oluşan 12 denizaltı işletiliyor. Ülkenin, 2027 yılına kadar havadan bağımsız tahrik kabiliyetine sahip 6 adet Reis sınıfı denizaltıyı filosuna katması bekleniyor. Bu da Türk Deniz Kuvvetleri'nin potansiyelini daha da artıracak. Türkiye'de ayrıca uçakların gemiye iniş ve kalkış yapmasına olanak sağlayan havacılık tesisleriyle donatılmış TCG ANADOLU gemisi bulunuyor.

8. FRANSA

Deniz Varlıkları: 128

Denizaltılar: 9

Uçak Gemileri: 1

Muhripler: 10

Korvetler: Yok

Puan: 0.75

Fransız donanması dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri arasında yer alıyor. Dokuz denizaltıdan oluşan filosunda beş nükleer güçle çalışan denizaltı, dördü ise nükleer balistik füze denizaltılarından oluşuyor. İkincisi, 16 adede kadar M45 balistik füzesi ve bir TN-71 termonükleer savaş başlığı taşıyabiliyor.

7. İTALYA

Deniz Varlıkları: 309

Denizaltılar: 8

Uçak Gemileri: 2

Muhripler: 4

Korvetler: Yok

Puan: 0.77

İtalya, dünyadaki en güçlü ordulardan birine sahip olmakla övünüyor. İtalyan Donanması 30.000'in üzerinde aktif personelden oluşan bir insan gücüne sahiptir.

6. BİRLEŞİK KRALLIK

Deniz Varlıkları: 117

Denizaltılar: 10

Uçak Gemileri: 2

Muhripler: 6

Korvetler: Yok

Puan: 0.79

Birleşik Krallık Kraliyet Donanması tüm nükleer denizaltıları çalıştıran yalnızca altı donanmadan biridir; göze çarpan denizaltı, 36 torpido, gemi karşıtı Harpoon füzeleri ve Tomahawk seyir füzelerini taşıyabilen Astute sınıfıdır. Birleşik Krallık'ın iki uçak gemisi HMS Queen Elizabeth ve HMS Prince of Wales'in her biri 72.000 tonajdadır ve aynı anda 36 savaş uçağını konuşlandırma kapasitesine sahip olabilir.

5. JAPONYA

Deniz Varlıkları: 155

Denizaltılar: 22

Uçak Gemileri: 2

Muhripler: 36

Korvetler: 6

Puan: 0.90

Japonya, diğer birçok geminin yanı sıra 22 denizaltı, 36 muhrip, 6 korvet, 4 fırkateyn ve 22 karşı mayın savaş gemisini içeren Küresel Ateş Gücü Endeksine göre, 2024 yılında 155 aktif deniz birimiyle dünyanın en güçlü donanmalarından birine sahip. WDMMW'ye göre Japonya, ortalama gövde yaşı 15,8 olan dünyadaki diğer ülkelerin çoğuyla karşılaştırıldığında modern bir donanma işletiyor . İki uçak gemisi Izumo ve Kaga , başlangıçta yalnızca helikopter konuşlandırabiliyordu, ancak 2018'den sonra savaş uçaklarının kendilerinden iniş ve kalkış yapmasına izin verecek şekilde yükseltildiler.

4. HİNDİSTAN

Deniz Varlıkları: 294

Denizaltılar: 18

Uçak Gemileri: 2

Muhripler: 12

Korvetler: 18

Puan: 0.91

Ülkede, 16'sı dizel elektrikli ve ikisi nükleer enerjiyle çalışan ( INS Arihant ve INS Arighat) olmak üzere 18 denizaltı işletiliyor. Yeni Delhi, 2019 yılında Akula sınıfı nükleer denizaltıların 10 yıllık kiralanması için Moskova ile 3 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. İlk teslimatın 2025 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Güney Asya askeri santralinde ayrıca toplam deplasmanı 90.000 ton olan INS Vikramaditya ve INS Vikrant adında iki uçak gemisi bulunuyor. Hindistan şu anda 70.000 tonajlı üçüncü taşıyıcısı INS Vishal'ı yerel olarak üretiyor.

3. RUSYA

Deniz Varlıkları: 781

Denizaltılar: 65

Uçak Gemileri: 1

Muhripler: 14

Korvetler: 83

Puan: 0.94

Küresel Ateş Gücü Endeksi'ne göre Rusya, deniz birimleri açısından dünyanın en büyük donanmasına sahip.

2. ÇİN

Deniz Varlıkları: 730

Denizaltılar: 61

Uçak Gemileri: 2

Muhripler: 49

Korvetler: 72

Puan: 0.97

Çin, etkileyici denizaltı, destroyer ve fırkateyn filosu sayesinde deniz cephesinde ABD'yi hızla yakalıyor. Ayrıca ABD'den çok daha genç ortalama gövde yaşına sahiptir. Çin ayrıca, toplam 130.000 ton deplasmana sahip olan ve savaş uçaklarını konuşlandırma ve muharebe operasyonlarına katılma yetenekleriyle donatılmış iki uçak gemisini ( Liaoning ve Shandong ) işletiyor.

1. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Deniz Varlıkları: 472

Denizaltılar: 64

Uçak Gemileri: 11

Muhripler: 75

Korvetler: 23

Puan: 0,99

Rusya ve Çin ile karşılaştırıldığında çok daha az sayıda deniz birimine sahip olmasına rağmen ABD, uçak gemileri, nükleer denizaltılar, destroyerler ve korvetlerden oluşan geniş bir karışımla dünyanın en güçlü donanmasına sahiptir. ABD'de 336.000'den fazla askeri personel Donanmada aktif görevde olup, 100.000'den fazlası yedektedir. Ülke, dünyadaki en fazla sayıda uçak gemisine (11) sahip olmakla övünürken, diğer birçok ülke yalnızca bir ile iki uçak gemisine sahiptir.

Bu geniş uçurum, Nimitz sınıfı taşıyıcılara kıyasla %25 daha az mürettebatla %25 daha fazla fırlatmaya olanak tanıyan Gerald R. Ford sınıfı taşıyıcılarla yeteneklerini daha da güçlendiren ABD Donanması'nın dünya üzerindeki hakimiyetinin bir kanıtı…