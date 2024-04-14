2024 dünyanın en güçlü İHA'ları! Türkiye ve İsrail'in sırası dikkat çekti

14 Nisan 2024 10:05 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 15:08

Savaş sırasında taarruz amaçlı üretilen İHA ve SİHA'lara olan ilgi son yıllarda giderek arttı. Savaş sırasında insan kaybı yaşanmasını azaltan İHA'lar savaş üstünlüğünü de artıran güçlü bir savaş silahıdır. Dünya genelinde ilk kez ABD tarafından üretilen İHA'ların en donanımlı yapısı uzaktan kontrol ediliyor olmasıdır. Anlık imhalara neden olan İHA'lara dair merak edilenler ise özellikle İran'ın İsrail'e saldırması akabinde arama motoruna düştü.

2024 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ İHA'LARI!

İHA'lara dair en merak edilen ise hangi ülkede var? Özellikleri neler? Sıralamada kimler lider kimler değil? soruları yer aldı. İHA bir ülkenin savaş sırasındaki üstünlüğünü simgeler. Listede ilk sırada ABD Kratos XQ-58 yer aldı. İlk yapılan İHA'lardan biri olan Kratos XQ-58 LCAAT maliyeti oldukça düşüktür. Menzili yapay zeka destekli tespit eder vurur. Amerika Hav kuvvetleri tarafından üretildi. Avrupa gibi ülkelere satışı yapılır.

İkinci sırada ise gururlandıran Bayraktar AKINCI İHA'sı var. Sistem yerel olarak üretildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği olan İHA, sınır operasyonlarındaki terör saldırılarını azalttı. Terör örgütlerinin korkulu rüyası olan AKINCI, menzili tek hamlede yok eder.

Liste yeniden Amerika askeri kuvvetlerin ürettiği bir İHA ile devam eder. X47-B daha çok Deniz üzeri düşman saldırılarını yok eder. Liste yeniden Türk yapıma döner.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen TUSAŞ ANKA, menzile yakınlaşarak atış sağlar. 30 saat havada kalarak menzile ulaşma da 15000 kilometre ilerler.

CH-5 Çin yapımı İHA'dır. Kapasitesi güçlü olmasına rağmen menzil atışları yeterli sayılmaz. Heron TP listenin sonlarında yer alır. 2004 yılında üretilen İHA İsrail'e ait. 30 saat sonra bile yakın atışlı bir sistemi var.

Dünya genelinde en çok İHA'sı satılan ülke Türkiye oldu.