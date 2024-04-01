2024 yerel seçimlerini dünya basını böyle gördü! İşte ilk manşetler

01 Nisan 2024 10:28 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 11:18

31 Mart yerel seçimleri için Türkiye sandığa gitti. Katılım oranının yüzde 78.11 olduğu seçimlerde uluslararası basın da Türkiye'deki tarihi seçimlere manşetlerinde geniş yer verdi.

"YENİDEN DİRİLEN MUHALEFET..."

İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye'deki yerel seçimin sonuçlarını manşetten vererek, "Türkiye'nin yeniden dirilen muhalefeti yerel seçimlerde Erdoğan'ı geride bıraktı" başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı.

"BÜYÜK BELEDİYELER MUHALEFETTE"

Yunan Kathimerini ise "Büyük belediyeler muhalefette, Erdoğan'ın partisi ikinci" başlığıyla yerel seçim haberini servis etti.

"MUHALEFETTEN ERDOĞAN'A DARBE"

Katar merkezli Al Jazeera ise, yerel seçim sonuçlarını "Türkiye muhalefeti Erdoğan'a darbe olarak İstanbul ve Ankara'da zafer ilan etti" şeklinde servis etti.

"MUHALEFET ERDOĞAN'I ŞAŞKINA ÇEVİRDİ"

İngiltere merkezli kamu yayıncısı BBC ise "Türkiye yerel seçimleri: Muhalefet Erdoğan'ı tarihi zaferle şaşkına çevirdi" başlığını attı.

"ERDOĞAN, İSTANBUL'U İSTEDİ AMA BAŞARAMADI"

Alman haber dergisi Der Spiegel ise, "Erdoğan İstanbul'u geri almak istedi ama başaramadı" manşetiyle okuyucularıyla buluştu.

"MUHALEFETTEN BÜYÜK KAZANIM"

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ise manşetten verdiği haberde, "Muhalefet yerel seçimlerde büyük kazanım elde etti." başlığını attı.

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