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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 10:28 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 11:18

2024 yerel seçimlerini dünya basını böyle gördü! İşte ilk manşetler

Türkiye, 31 Mart günü yerel seçimler için sandık başındaydı. Ülke genelinde katılımın 78.11 olduğu seçimlerde uluslararası basının gözü de Türkiye'deydi. Seçimin resmi olmayan sonuçlarıyla birlikte dış basın manşetlerinde geniş yer verdi.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: TGRT Haber
2024 yerel seçimlerini dünya basını böyle gördü! İşte ilk manşetler

31 Mart yerel seçimleri için Türkiye sandığa gitti. Katılım oranının yüzde 78.11 olduğu seçimlerde uluslararası basın da Türkiye'deki tarihi seçimlere manşetlerinde geniş yer verdi.

"YENİDEN DİRİLEN MUHALEFET..."

İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye'deki yerel seçimin sonuçlarını manşetten vererek, "Türkiye'nin yeniden dirilen muhalefeti yerel seçimlerde Erdoğan'ı geride bıraktı" başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı.

2024 yerel seçimleri dünya basınında! İşte ilk manşetler - 1. Resim

"BÜYÜK BELEDİYELER MUHALEFETTE"

Yunan Kathimerini ise "Büyük belediyeler muhalefette, Erdoğan'ın partisi ikinci" başlığıyla yerel seçim haberini servis etti.

2024 yerel seçimleri dünya basınında! İşte ilk manşetler - 2. Resim

"MUHALEFETTEN ERDOĞAN'A DARBE"

Katar merkezli Al Jazeera ise, yerel seçim sonuçlarını "Türkiye muhalefeti Erdoğan'a darbe olarak İstanbul ve Ankara'da zafer ilan etti" şeklinde servis etti.

2024 yerel seçimleri dünya basınında! İşte ilk manşetler - 3. Resim

"MUHALEFET ERDOĞAN'I ŞAŞKINA ÇEVİRDİ"

İngiltere merkezli kamu yayıncısı BBC ise "Türkiye yerel seçimleri: Muhalefet Erdoğan'ı tarihi zaferle şaşkına çevirdi" başlığını attı.

2024 yerel seçimleri dünya basınında! İşte ilk manşetler - 4. Resim

"ERDOĞAN, İSTANBUL'U İSTEDİ AMA BAŞARAMADI"

Alman haber dergisi Der Spiegel ise, "Erdoğan İstanbul'u geri almak istedi ama başaramadı" manşetiyle okuyucularıyla buluştu.

2024 yerel seçimleri dünya basınında! İşte ilk manşetler - 5. Resim

"MUHALEFETTEN BÜYÜK KAZANIM"

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ise manşetten verdiği haberde, "Muhalefet yerel seçimlerde büyük kazanım elde etti." başlığını attı.

2024 yerel seçimleri dünya basınında! İşte ilk manşetler - 6. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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