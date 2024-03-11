3 gün boyunca sırra kadem basan kadın bir konteynerin içinde bulundu!

11 Mart 2024 13:12 - Güncelleme : 11 Mart 2024 15:12

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki Marlene Lopez, oğlunu okuldan almaya gitmedi ve hiçbir aramaya da cevap vermedi. Telaşlı aile, polise başvurdu ve arama işlemleri başladı. Lopez'in bulunabileceği yerler tarandı, polis ailesiyle konuştu ve kayıp ihbarı herkese duyuruldu.

KONTEYNERİN İÇİNDE BULUNDU

Arama çalışmalarının ardından 3 gün sonra Marlene Lopez bir konteynerin içinde bulundu. Sosyal medya hesaplarında kayıp olduğu bildirilen Lopez'in çim biçme makinelerini depolamak için kullanılan kilitli ünitenin içinde bulunduğunu belirten bir gönderi paylaşıldı. Fakat kadının oraya neden girdiği konusunda bilgi verilmedi.

Coco Bulvarı'nda bulunan konteynerin sahibi Tyler Sonnenberg, Lopez'in konteynerin kapısına vurduğunu fark etmesi üzerine kilidi açmasıyla kadını bulduğunu anlattı. Tyler, Lopez'in muhtemelen konteynere girdikten ya da düştükten sonra bayıldığını, kendisinin de içeride kimse olmadığını düşünerek kilitlediğini söyledi.

''YANLIŞ YER YANLIŞ ZAMAN''

Polis sözcüsü Yvonne Martinez, Lopez'in pazartesi gününden perşembe gününe kadar konteynerde kapalı kaldığını fakat ifade verecek durumda olmaması nedeniyle daha fazla bilgi edinemediklerini açıkladı.

The Mirror'ın haberine göre polis Martinez, '''Olay yanlış yer, yanlış zaman gibi görünüyor'' dedi ve şunları ekledi:

''Kimse orada olduğunu bilmiyordu, bu yüzden konteynerin duvarlarına ve kapısına vurmaya başlayınca şans eseri bulundu.''

Olayda kimse suçlanmadı ve polis halen Lopez'in konteynere nasıl ve neden girdiğini öğrenmeye çalışıyor.