3 tonluk akü Dünya'nın yörüngesine bugün giriyor! Almanya'ya düşebilir

08 Mart 2024 17:03 - Güncelleme : 08 Mart 2024 17:26

Japonya'nın 2020 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşan aracının ekipman paleti Dünya'nın yörüngesinde kontrolsüzce hareket ediyor. Astronotların kullanılan eski nikel-hidrojen pillerini yeni lityum-iyon pillerle değiştirmelerine yardımcı olmak için beraberinde getirdiği palet, son birkaç yıldır Dünya'nın yörüngesindeydi. Fakat şimdilerde 8-9 Mart arasında 3 tonluk paletin Dünya atmosferine girmesi bekleniyor.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Jonathan McDowell'e göre yaklaşık 3 tonluk bir parça Dünya yüzeyine çarpacak. Uzmanlar, bu parçanın Almanya'ya düşebileceğini düşünüyorlar.

IŞIK VE SES PATLAMASI OLUŞABİLİR

Almanya'nın Bonn kentindeki Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi Ulusal Uyarı Merkezi, "8 Mart öğle vakti ile 9 Mart öğle vakti arasında, büyük bir uzay nesnesinin Dünya atmosferine yeniden girmesi ve muhtemelen parçalanması bekleniyor. Nesne, Uluslararası Uzay İstasyonundan gelen bir akü. Işık veya ses patlaması gözlemlenebilir" açıklamasında bulundu.

Quartz'ın haberine göre, uyarı merkezinden yapılan paylaşımda, "Düşük de olsa enkazın Almanya'ya çarpma ihtimali olduğu değerlendiriliyor. Risk artarsa ​​yeni bilgiler alacaksınız” uyarısı verildi.