300 TL'lik kargo için çöp poşeti giydi! Paytak paytak yürüyüp çaldı

05 Nisan 2024 20:26 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 20:33

ABD'nin California eyaletindeki Sacramento ilçesinde bir kapı zili kamerasına, çöp torbası kılığına girerek bir eve yaklaşan ve 300 TL'lik bir kargo paketi çalan kurnaz bir hırsız takıldı.

Videoda kimliği belirlenemeyen bir kişinin 29 Mart'ta Omar Gabriel Munoz'un Sacramento'daki evine çöp poşeti içinde, sadece ayakları ve terlikleri görünecek şekilde yaklaştığı görülüyor.

Munoz, yaklaşık 300 TL değerinde iki adet telefon şarj aletinden oluşan bir paketin teslim edildiğine dair bir bildirim aldığını söyledi. Eve vardığında paketi kapısının önünde bulamadı. Güvenlik kayıtlarını kontrol eden adam hırsızın videosunu gördü.

"İNSANLAR BUGÜNLERDE ÇOK DAHİ"

Omar Munoz, "İlk başta biraz kızgındım ama videoyu tekrar izledikten sonra gülmeye başladım çünkü insanlar bugünlerde çok dahi" dedi.

Şu ana kadar şüpheliden herhangi bir iz yok, ancak Munoz çantacıyla tanışmayı çok istiyor.