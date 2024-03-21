35 yıllık hazine avcısı ülkenin en büyük altınını buldu! 20 dakikada hayatı değişti

21 Mart 2024 14:57 - Güncelleme : 21 Mart 2024 14:58

Eski bir kameraman olan Richard Brock, 35 yıldır elindeki metal dedektörüyle toprağın altını üstüne getirirken sonunda hayalindeki büyük hazineyi buldu. Brock, İngiltere'nin Shropshire bölgesinde katıldığı hazine avında ülkenin en büyük altın külçesini keşfetti.

35 yıldır metal dedektörü uzmanı olan 67 yaşındaki iki çocuk babası, 2023 mayıs ayında, Shropshire Tepeleri'ndeki özel tarım arazilerini arayan bir gruba katılmak için Somerset'teki evinden üç buçuk saat yolculuk yaptı.

Brock, Shropshire'daki tüm gün süren hazine avına bir saat geç gittiğinde rakiplerinin en iyi eşyaları kapmış olmasından endişe duydu. Ancak yirmi dakika sonra, Brock, tahmini olarak yaklaşık 30 bin pound değerindeki İngiltere'nin şimdiye kadarki en büyük altın külçesini buldu.

Külçe, 64,8 gram ağırlığında olup, İngiltere'deki 54 gramlık önceki rekoru tazelemiş oldu.

"EKİPMANIN ÖNEMİ YOK"

Brock, "Aslında olayı kaçırdığımı düşündüm, yaklaşık bir saat geç gelmiştim. Orada herkesin güncel donanımları vardı ve ben de üç eski makineyle uğraştım" dedi.

Yedek makinesi bozulan Brock, "İlk başta, ekranı solmakta olan bu yedek dedektörle birlikte birkaç paslı eski çadır kazığı buldum. Ancak toprağı yalnızca 20 dakika taradıktan sonra bu külçeyi buldum. Bu da hangi ekipmanı kullandığınızın gerçekten önemli olmadığını gösteriyor" dedi.

Brock dürüst davrandığını ve bulduğu parçayı herkese gösterdiğini söyleyerek, "Arazi sahibi, kazıyı düzenleyen kişi ve çevremdeki diğer dedektör uzmanları bu külçeye bakmaya çalışırken başka bir şey arayamazdım." ifadelerine yer verdi.

Daha önce Galler'de 97,12 gram, İskoçya'da da 121,3 gram ağırlığında altın külçesi keşifleri gerçekleştirilmişti. Ancak bunun İngiltere'de şimdiye kadar keşfedilen en büyük altın külçesi olduğuna inanılıyor.

Külçe için düzenlenen açık artırma ise önümüzdeki ay sona erecek ve müzayedeci Mullock Jones, "Çarpıcı bir altın külçesi elde etmek nadir bir fırsat" diyor ve pek çok kişinin ilgileneceğini tahmin ediyor. Jones, 30 bin ile 40 bin pound arasında bir getiri sağlayacağını tahmin ediyor.

Altın külçesinin oraya nasıl ulaştığı bilinmiyorken, Brock ise geliri arazi sahibiyle paylaşmayı planlıyor.