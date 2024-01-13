50 bin metrekarelik alan kül oldu! Depodaki hasar 126 milyon dolar…

13 Ocak 2024 22:10 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 22:28

Rusya'nın St. Petersburg kentinde ortalık alev topuna döndü. Gökyüzünü siyah duman kapladı. Ülkenin en büyük e-ticaret platformuna ait bir depoda yangın çıktı.

270 PERSONEL GÖREV ALDI

Elektrik hatlarındaki arızadan kaynaklandığı sanılan yangın kısa sürede büyüdü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, alevlere müdahale için 270 personel ve 57 yangın söndürme aracı görevlendirdi. Alevler, bir uçağın yolcuları tarafından böyle görüntülendi.

5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

Yangın yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınabildi. Ancak 50 bin metrekarelik alan küle döndü. Hasarın ise 126 milyon dolar olduğu açıklandı.