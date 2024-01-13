13 Ocak 2024 22:10 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 22:28
50 bin metrekarelik alan kül oldu! Depodaki hasar 126 milyon dolar…
Rusya'nın en büyük e-ticaret platformunun Sen Petersburg kentindeki deposunda yangın çıktı. Yangında deponun büyük bölümü kül olurken, yaklaşık 126 milyon dolarlık zarar meydana geldi
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: TGRT Haber
Rusya'nın St. Petersburg kentinde ortalık alev topuna döndü. Gökyüzünü siyah duman kapladı. Ülkenin en büyük e-ticaret platformuna ait bir depoda yangın çıktı.
270 PERSONEL GÖREV ALDI
Elektrik hatlarındaki arızadan kaynaklandığı sanılan yangın kısa sürede büyüdü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, alevlere müdahale için 270 personel ve 57 yangın söndürme aracı görevlendirdi. Alevler, bir uçağın yolcuları tarafından böyle görüntülendi.
5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINABİLDİ
Yangın yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınabildi. Ancak 50 bin metrekarelik alan küle döndü. Hasarın ise 126 milyon dolar olduğu açıklandı.