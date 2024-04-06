7,4'lük depremle sarsılan ülke sadece Türkiye'nin yardımını kabul etti! İşte sebebi...

06 Nisan 2024 18:12 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 18:21

Tayvan'daki korkunç depremde dağdan kopan kaya arabayı kağıt gibi ezdi! İşte o anlar

Tayvan'daki korkunç depremde dağdan kopan kaya arabayı kağıt gibi ezdi! İşte o anlar

Tayvan'ın doğusundaki Hualien şehrinde 4 Nisan'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürerken Türkiye'den de yardım geldi. İnsansız hava araçları (İHA) uzmanı olan 7 kişilik Türk ekip, Cumartesi günü Taipei'e ulaştı ve hemen ardından deprem bölgesine hareket etti.

Acil Operasyon Merkezi'ne (COEC) başkanlık eden İçişleri Bakanı Lin Yu Chang, 7 kişilik dron konusunda uzmanlaşmış Türk kurtarma ekibinin gelişmiş cihazları ile beraber yerel saatle 18.00'de Tayvan'a ulaştığını ve Türk ekibinin Tayvan'ın teknik yardım kabul ettiği tek yabancı kurtarma ekibi olduğunu ifade etti.

“TÜRK EKİP DEPREMDEN EN ÇOK ETKİLENEN TAROKO VADİSİNDE ÇALIŞACAK”

Lin, Türk ekibinin depremden en çok zarar gören Taroko vadisinde çalışmalar yürüteceğini söylerken, kendi dron ekipmanlarının bölgede etkisiz kaldığını ve Türk ekibinin tecrübesinin kritik önemde olduğunu vurguladı.

Lin ayrıca, Türk ekibine Tayvanlı arama kurtarma ekiplerin de teknik malzeme desteği vererek cihazlarına termal kameralar yerleştireceklerini belirtti.

CAN KAYBI 13'E YÜKSELDİ

COEC tarafından yapılan açıklamada, depremin ardından geçen 48 saat sonunda hayatını kaybedenlerin sayısının 13’e yükseldiği, bin 145 kişinin yaralandığı, 442 kişinin mahsur kaldığı ve 6 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.