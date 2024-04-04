7.4'lük depremi önceden hisseden köpeğin büyük paniği kamerada

04 Nisan 2024 13:55 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 14:01

Tayvan'ın doğu kıyısında, 34,8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı nedeniyle bölgedeki yerleşimlerde hasar oluştu.

Deprem sonrası ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, en az 736 kişi yaralandı.

DEPREMİ ÖNCEDEN HİSSETTİ

Son 25 yılın en büyük depremini yaşayan ülkeden gelen görüntüler ise dehşete düşürdü. Depremi önceden hisseden köpeğin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Sarsıntıdan saniyeler önce kulaklarını dikip etrafa koşuşturan köpek büyük panik yaşadı. O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.