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Ramazan Vuslat
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22 Mart 2024 17:14 - Güncelleme : 22 Mart 2024 17:18

76 Arakanlı Müslüman öldü veya kayıp! Endonezya’da tekne faciası

Endonezya açıklarında facia yaşandı. Birleşmiş Milletler (BM), Arakanlı mültecilerin bulunduğu teknenin batması sonucu 76 kişinin öldüğünü veya kaybolduğunu açıkladı. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
76 Arakanlı Müslüman öldü veya kayıp! Endonezya’da tekne faciası

Endonezya’nın Açe bölgesi açıklarında Arakanlı mültecileri taşıyan tekenin alabora olması sonucu facia yaşandı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamada, çarşamba günü yaşanan kazada 76 Arakanlı mültecinin öldüğü veya kaybolduğu belirtildi.

BU YILKİ EN BÜYÜK CAN KAYBI

En az 151 kişinin bulunduğu teknedeki 75 kişinin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, ölü sayısının doğrulanması halinde bu sayının Arakanlıların bu yıl içinde yaşadığı en büyük can kaybı sayısı olacağı kaydedildi. BM açıklamasında, kurtarılan mültecilerin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

76 Arakanlı Müslüman öldü veya kayıp! Endonezya’da tekne faciası - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Çarşamba günü alabora olan teknenin üstünde yardım bekleyen Arakanlı mültecilere ilk olarak balıkçılar ulaşmış, bölgede daha sonra arama kurtarma operasyonu başlatılmıştı. Myanmar'da baskıdan kaçan Arakanlı Müslümanlar, Endonezya'ya ulaşabilmek için teknelerle denize açılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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