14 Nisan 2024 01:27 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 01:28
AB, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadı
Avrupa Birliği, İran’ın İsrail'e yönelik saldırılarının kınadığını duyurdu.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
İran, İsrail'e yönelik hava saldırıları başlatırken, dünyadan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi.
Borrell, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu benzeri görülmemiş bir gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: TGRT Haber