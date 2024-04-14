AB, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadı

14 Nisan 2024 01:27 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 01:28

İran-İsrail geriliminde taraflar... Hangi ülke kimi destekliyor?

İran-İsrail geriliminde taraflar... Hangi ülke kimi destekliyor?

Cihat Yaycı'dan İsrail-İran uyarısı: Türkiye'ye oradan gelebilirler, herkes uyanık olsun!

Cihat Yaycı'dan İsrail-İran uyarısı: Türkiye'ye oradan gelebilirler, herkes uyanık olsun!

İran, İsrail'e yönelik hava saldırıları başlatırken, dünyadan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi.

Borrell, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu benzeri görülmemiş bir gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.