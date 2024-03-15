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15 Mart 2024 15:11 - Güncelleme : 15 Mart 2024 15:12

AB Konseyi Başkanı Michel, Vladimir Putin'le alay etti: Muhalefet yok, özgürlük yok, seçim yok

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Vladimir Putin'e Rusya'da 3 gün sürecek olan seçimin göstermelik bir seçim olduğunu, kazananın zaten belli olduğunu alaycı bir tavır ile öne sürdü.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
AB Konseyi Başkanı Michel, Vladimir Putin&#039;le alay etti: Muhalefet yok, özgürlük yok, seçim yok

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Vladimir Putin'i, Rusya'da 3 gün sürecek seçimin sonuçlanmamasına rağmen "büyük zaferinden dolayı" tebrik etti.

Michel, X hesabından Rusya Federasyonu'nda bugün başlayan devlet başkanlığı seçimiyle ilgili açıklama yaptı.

AB Konseyi Başkanı Michel, Vladimir Putin'le alay etti: Muhalefet yok, özgürlük yok, seçim yok - 1. Resim

"EZİCİ OY ÇOKLUĞUYLA"

Vladimir Putin'i "ezici oy çokluğuyla kazandığı zaferi nedeniyle" tebrik etmek istediğini belirten Michel, "Muhalefet yok. Özgürlük yok. Seçim yok." ifadelerini kullandı.

3 GÜN SÜRECEK

Rusya'da bugün başlayan devlet başkanlığı seçimleri 3 gün sürecek ve 17 Mart'ta tamamlanacak.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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