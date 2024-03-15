15 Mart 2024 15:11 - Güncelleme : 15 Mart 2024 15:12
AB Konseyi Başkanı Michel, Vladimir Putin'le alay etti: Muhalefet yok, özgürlük yok, seçim yok
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Vladimir Putin'e Rusya'da 3 gün sürecek olan seçimin göstermelik bir seçim olduğunu, kazananın zaten belli olduğunu alaycı bir tavır ile öne sürdü.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Vladimir Putin'i, Rusya'da 3 gün sürecek seçimin sonuçlanmamasına rağmen "büyük zaferinden dolayı" tebrik etti.
Michel, X hesabından Rusya Federasyonu'nda bugün başlayan devlet başkanlığı seçimiyle ilgili açıklama yaptı.
"EZİCİ OY ÇOKLUĞUYLA"
Vladimir Putin'i "ezici oy çokluğuyla kazandığı zaferi nedeniyle" tebrik etmek istediğini belirten Michel, "Muhalefet yok. Özgürlük yok. Seçim yok." ifadelerini kullandı.
3 GÜN SÜRECEK
Rusya'da bugün başlayan devlet başkanlığı seçimleri 3 gün sürecek ve 17 Mart'ta tamamlanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı