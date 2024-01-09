ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken taleplerini İsrail'e iletecek Tel Aviv baskı altında

09 Ocak 2024 10:29 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 10:29

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'nin geleceğini konu alan Ortadoğu turu kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'la yaptığı görüşme sonrası İsrail'e gitti. İsrail-Hamas savaşının başından beri dördüncü kez Ortadoğu seyahatinde bulunan Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze'de savaş sonrası yönetim konusunda ciddi müzakerelere başlaması, saldırıların hafifletilmesi ve bölgeye daha fazşa yardımın girmesi için ikna etmeye çalışacak.

Blinken, "Sivilleri korumak ve insani yardımın ihtiyacı olanların eline ulaşmasını sağlamak için daha fazlasını yapmanın mutlak bir zorunluluk olduğu konusunda baskı yapacağım" dedi.

Bakan Blinken, Joe Biden yönetiminin Gazze'de kalan Amerikalı, İsrailli ve diğer rehinelerin kurtarılmasına da odaklandığını belirtti.

TÜRKİYE VE ARAP DEVLETLERİ GAZZE İÇİN ORTAK ÇALIŞACAK

Bakan Blinken, İsrail ziyaretinden önce bulunduğu Arap devletleri Türkiye'ye dair de açıklamalarda bulundu. Blinken Arap devletleri ve Türkiye'nin, İsrail'in Hamas'a karşı savaşı sona erdiğinde Gazze'nin yeniden inşası ve yönetimi için planlama yapmaya başlamayı kabul ettiklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin "Gazze'nin istikrara kavuşmasına ve toparlanmasına yardımcı olmak, Filistinliler için ileriye dönük siyasi bir yol çizmek ve bir bütün olarak bölgede uzun vadeli barış, güvenlik ve istikrar için çalışmak üzere birlikte çalışma ve çabaları koordine etme konusunda anlaştıklarını" aktardı.

Blinken, "Bölgede bu yönde açık bir ilgi var ancak bunun için Gazze'deki çatışmanın sona ermesi ve bir Filistin devletine giden pratik bir yol bulunması gerekiyor" dedi.

Öte yandan ABD, üç ay önce Hamas'la savaşın başlamasından bu yana İsrail'e güçlü bir destek verdi ancak Netanyahu, İsrail'in askeri saldırısı sona erdiğinde Gazze'nin yönetimine ilişkin kamuoyuna ayrıntılı bir plan sunmayı reddederek ve ABD'nin tercih ettiği Batı Şeria ve Gazze'den oluşan birleşik bir Filistin devleti kurulması seçeneğini reddederek Washington'la ters düşüyor.