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    • 05 Ocak 2024 11:37 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 11:43

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu gezisi kapsamında bu akşam İstanbul'a gelecek

    Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turu kapsamında, bu akşam İstanbul'a geleceği bildirildi.

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu gezisi kapsamında bu akşam İstanbul&#039;a gelecek
    Antony Blinken, Hakan Fidan, Istanbul, Recep Tayyip Erdoğan

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Blinken bu akşam İstanbul'a gelecek. Blinken'ın Türkiye'deki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Blinken'ın, hafta boyunca mevkidaşlarıyla bir dizi kritik konuyu görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini söylemişti.

    "BLİNKEN, FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPACAK"

    Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla, "7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması" gibi konularda fikir alışverişi yapacağını belirtmişti.

    Haberler>Dünya>ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu gezisi kapsamında bu akşam İstanbul'a gelecek
    Etiketler
    Antony BlinkenHakan FidanistanbulRecep Tayyip Erdoğan
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