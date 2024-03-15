ABD fırtına ve hortuma teslim oldu: 2 ölü

15 Mart 2024 15:42 - Güncelleme : 15 Mart 2024 15:42

ABD’nin Indiana eyaletinin doğusu ile Ohio eyaletinin batısında dün akşam saatlerinde şiddetli fırtına ve hortum meydana geldi. Hortum nedeniyle büyük panik yaşanırken, bazı kasabalar yerle bir oldu, evlerde büyük hasar oluştu.

Ohio’ya bağlı Logan County Şerifi Randall Dodds, Lakeview köyünde yer alan Geiger Mobil Ev Parkı'nda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Indiana'da en az 38, Ohio'da ise 20 kişinin yaralandığı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

OHIO VE INDIANA ELEKTRİKSİZ KALDI

Fırtına Tahmin Merkezi'ne göre perşembe gecesi itibarıyla Indiana'da 2, Ohio'da ise 5 hortum etkili oldu. Indiana eyaletinde en az 5 bin, Ohio'da ise 20 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı.