ABD-İsrail arasında soğuk rüzgarlar: Biden, telefonu yüzüne kapattı

16 Ocak 2024 09:18 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 09:19

İsrail'in Gazze'ye bombalar yağdırmaya başladığı 7 Ekim'den bu yana Tel Aviv yönetimine en büyük desteği veren ABD'nin sabrı tükenmeye başladı. Gazze'de sivil ölümlerin son bulmaması, savaş sonrası akıbet hakkında görüş ayrılıklarına düşen iki ülke arasında gerilim tırmanıyor. ABD basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu yönetimiyle, Biden yönetimi arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

İsrail'in, son zamanlarda sürekli olarak ABD'nin savaşla ilgili tavsiye ve taleplerini ısrarla geri çevirmesi nedeniyle ABD lideri Joe Biden'ın sabrının tükenmeye başladığı ifade edildi. Kamuoyu önünde ABD, halen İsrail'e destek vermeyi sürdürse de perde arkasında her geçen gün büyüyen bir gerilim var.

BIDEN, TELEFONU NETANYAHU'NUN YÜZÜNE KAPATTI

ABD'li lider Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu en son 23 Aralık tarihinde görüştüler. Gazze Savaşı'nın en başından beri neredeyse her gün görüşen iki lider yaklaşık 3 haftadır görüşmeyi bıraktı. Son görüşmede ise Biden'ın telefonu Netanyahu'nun yüzüne kapattığı iddia edildi.

İki liderin son görüşmelerinde Netanyahu’nun “vergi gelirlerini Filistin yönetimine ödemeyi” reddetmesinin üzerine Biden’ın “Bu görüşme bitmiştir” diyerek telefonu kapattığı aktarıldı.

Washington yönetiminin özellikle düşük yoğunluklu saldırılara geçilmesinde takvime uyulmaması, Netanyahu’nun savaş sonrasına ilişkin görüşmelere isteksiz yaklaşması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması için yeteri kadar çaba göstermemesi konularından memnuniyetsizlik duyduğu belirtiliyor.