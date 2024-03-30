ABD, İsrail'e desteğini kesmiyor: Savaş uçağı ve bomba sevkiyatına onay

30 Mart 2024 13:26 - Güncelleme : 30 Mart 2024 14:02

Gazze'de her gün katliamlar gerçekleştiren İsrail'e işgalin ilk gününden bu yana desteğini kesmeyen ABD yönetimi, yeni bir silah satışına onay verdi.

Washington Post'un aktardığı bilgilere göre; Biden yönetiminin kamuoyuna açıklamadan Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e; 25 adet F-35, 1800 adet MK84 güdümsüz bomba ve 500 adet MK82 güdümsüz bombanın satışına onay verdiğini öne sürdü.

Haberde; 2,5 milyar dolarlık satışa ilişkin ilk Kongre onayı 2008 yılında yapılan bir bildirime dayandığı için ABD Dışişleri Bakanlığı bu sefer kamuoyuna ve Kongre'ye herhangi bir bildirimde bulunmadığı aktarıldı.

GALLANT'IN ZİYARETİNİN HEMEN ARDINDAN ONAYLADILAR

Söz konusu silah sevkiyatının onaylanmasının İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bu hafta Washington'a gerçekleştirdiği ziyaretten hemen sonra yapılması ise dikkatlerden kaçmadı

"İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKINI DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

WP'ye konuyla ilgili değerlendirme yapan bir Beyaz Saray yetkilisi ise İsrail'in 'kendini savunma hakkını' desteklemeyi sürdürdüklerini ve İsrail'e silah yardımını koşula bağlamak gibi bir politikalarının olmadığını belirtti.