ABD, Kızıldeniz'de Husilerin ateşlediği gemisavar füzeyi düşürdü

15 Ocak 2024 14:59 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 15:00

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Yemen'deki Husilerin kontrolünde bulunan bölgeden ABD donanmasına bağlı Kızıldeniz'in güneyinde faaliyet gösteren "USS Laboon" gemisine doğru bir gemisavar seyir füzesinin ateşlendiği bildirildi.

Füzenin Yemen'in Hudeyde kenti kıyısı yakınlarında ABD savaş uçakları tarafından düşürüldüğü belirtildi. Olayda herhangi bir yaralanma ya da hasarın meydana gelmediği kaydedildi.

KIZILDENİZ'DE SALDIRILAR VE GÖREV GÜCÜ

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım 2023'teki televizyon konuşmasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu. Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurmuştu.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.