ABD Kongresi baskınında silahların çekildiği çarpıcı yeni görüntüler ortaya çıktı

07 Ocak 2024 15:44 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 15:50

ABD Kongresi baskınında cep telefonuyla çekilen ve Temsilciler Meclisi salonunun girişinde 6 Ocak 2021'de yaşanan gergin karşılaşmayı gösteren yeni ve çarpıcı video, isyancı Damon Beckley'nin hüküm giymesinden önce kanıt olarak sunuldu.

İsyancılar hakaretler yağdırıp seçimde hile yapıldığına dair öfkeli ve yanlış iddialar ortaya atarken, iki Cumhuriyetçi Kongre üyesi kırık camın arkasından onlarla karşı karşıya geliyor ve kolluk kuvvetleri, silahlarını salonun ana kapısını yarmaya çalışan kalabalığa doğrultuyor.

NBC News'un talebi üzerine basına dağıtılan görüntüler, Kongre'nin çok sayıda üye, medya mensubu ve çalışanın mahsur kaldığı kata erişmeye çalışan isyancıların motivasyonu hakkında net bir fikir veriyor.

KAPILAR İÇERİDEN BARİKATLA KAPATILMIŞTI

O güne ait video ve fotoğraflar, kalabalık içeriye girip pencereli kapıların camlarını kırmaya başlarken Kongre kapılarının içeridekiler tarafından barikatlarla nasıl kapatıldığını çoktan gözler önüne sermişti.

Temsilciler Meclisi üyeleri Teksas'tan Troy Nehls ve Oklahoma'dan Markwayne Mullin isyancıları eylemlerinden dolayı azarlarken Nehls isyancılara utanmaları gerektiğini dile getiriyor.

Her iki parlamenter de hem Seçiciler Kurulu'nun hem de halkın oylarının galibi Joe Biden'ın başkan olmasını engelleme amacıyla 2020 seçim sonuçlarını Donald Trump lehine tersine çevirme yönünde oy kullanmıştı.

"BİZDEN SADECE BELLİ SAYIDA KİŞİYİ ÖLDÜREBİLİRLER"

Beckley videoda "Buraya gelmek için 14 saat araba kullandım ve üç buçuk saat boyunca soğukta bekledim ve sonunda Mike Pence'in kahrolası bir hain olduğunu öğrendim. Ve ben o kahrolası herife oy verdim. Doğru olanı yapıp o yasa koyucuları, seçiciler kurulu üyelerini onaylayabilirdi ve biz de şu anda burada, bana doğrultulmuş 9 milimetrelik silahın karşısında duruyor olmazdık" dediği duyuluyor.

İsyancıların videodaki kontrolden çıkmış bağırışları arasında, kolluk kuvvetlerinin duyabileceği mesafede, "Bizden sadece belli sayıda kişiyi öldürebilirler" şeklinde bariz bir iddia da ortaya atılıyor.

EMEKLİ ASKER, POLİS TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Baskın sırasında binanın başka bir bölümünde, ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli olan ve Kaliforniya'nın San Diego şehrinden 35 yaşındaki Ashli Babbitt, barikatla kapatılmış bir kapının penceresinden tırmanırken bir polis memuru tarafından vurularak öldürülmüştü.

Videoda bir isyancının silahlarını çeken polis memurlarına "Kahrolası pedofiller" diye seslendiği duyuluyor. Bu kişi "Pedofilinizin farkındayız" diye ekliyor.

Karşılaşmanın ilerleyen anlarında bir isyancı kapının kırık camından, "Eğer bir grup sahtekar Kongre üyesini asmak zorunda kalırsak, bunu yaparız, tamam mı?" şeklinde söylemlerde bulunuyor.

Videonun sonuna doğru, Kongre Polisi'nden takviye kuvvetler geliyor ve öfkeli kalabalığı uzaklaştırarak kapı aralığını boşaltıyor. Onlar uzaklaşırken bir isyancı "Kendinizden utanın adiler" diye bağırıyor.