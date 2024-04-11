ABD polisi dehşet saçtı: 41 saniyede 96 mermi

11 Nisan 2024 14:54 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 14:55

ABD'de Chicago Sivil Polis Sorumluluğu Dairesi (COPA), 21 Mart’ta emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle durdurulan siyahi bir sürücünün polislerle çıkan çatışmada öldüğü olayın görüntülerini paylaştı.

Polislerin vücut kamerasından elde edilen görüntülerde durdurdukları beyaz bir aracın etrafını saran 4 polis, 26 yaşındaki siyahi sürücü Dexter Reed'den kapıyı açmasını istedi.

Reed ise polisin talimatını yerine getirmedi. Saniyeler sonra çatışma çıkarken, onlarca kez ateş edildi. Bir süre sonra Reed’in yerde hareketsiz halde yattığı görüldü. Daha sonra hastaneye kaldırıldığı belirtilen Reed, hayatını kaybetti.

96 KURŞUNU 41 SANİYEDE SIKTILAR

COPA tarafından yapılan açıklamada, ilk ateş açanın sürücü Reed olduğu, polislerin bunun üzerine karşılık verdiği ve çıkan çatışmada bir polisin de bilediğinden yaralandığı belirtildi. Polislerin çıkan çatışmada 41 saniye içinde 96 el ateş ettiği, sadece bir polisin 50 el ateş açtığı aktarıldı.

Polislerin 41 saniyede 91 kez ateş açması aşırı güç kullanıp kullanmadıklarına dair soruları gündeme getirirken, soruşturma tamamlanıncaya kadar idari izne çıkarıldıkları öğrenildi.