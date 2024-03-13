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13 Mart 2024 14:36 - Güncelleme : 13 Mart 2024 14:58

ABD polisi otizmli çocuğu öldürdü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde polis otizmli çocuğu silahla vurarak öldürdü. Yetkililer, olayın soruşturulmasını istedi. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ailesinin video oyunları oynamasına ve müzik dinlenmesine izin vermeyen otizmli çocuk, öfkelenmeye başladı. Baba çocuğu sakinleştirdi fakat polis memurları geldiğinde tekrar tedirgin olunca eline çapa alarak evden dışarı çıktı. ABD polisi, o esnada 15 yaşındaki çocuğu silahla vurdu.

Siyahi olduğu, mühendislik okumak istediği ve tüm komşuları tarafından çok sevildiği belirtilen 15 yaşındaki Ryan Gainer hayatını kaybetti. Çocuk, ailenin avukatı DeWitt Lacy'nin "akıl sağlığı krizi" olarak tanımladığı durumda, çocuğun kardeşinin 911'i aramasının ardından eve gönderilen iki San Bernardino İlçesi şerif yardımcısından biri tarafından vuruldu.

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Şerif ofisi tarafından yayınlanan 911 çağrısının kaydında, arayan kişinin, erkek kardeşinin kendisine vurduğunu ve elinde kırık cam parçası taşıdığını söylediği sırada arka planda çığlık sesleri duyuldu. 

TRAJEDİYLE SONUÇLANDI

Bölge yetkililerinden Shannon Dicus, olayla ilgili yaptığı açıklamada "Akıl hastalığı sorunu yaşayanlar için sosyal güvenlik ağımızın güçlendirilmesi gerekiyor. Bu çağrıların çoğu şiddetle sonuçlanmıyor ancak bu olay Ryan, ailesi ve olaya müdahale eden polis memurları için trajediyle sonuçlandı" dedi.

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Ailenin avukatı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde evinin önünde polis tarafından ölümcül şekilde vurulan otistik bir çocuğun ailesi, Kaliforniya yetkililerinden olayın kapsamlı soruşturulmasını talep etti.  

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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