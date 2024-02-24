ABD polisinden çocuk tacizcilerine dev operasyon: Onlarca gözaltı

24 Şubat 2024 11:49 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 11:50

ABD’nin Texas eyaletinde internet üzerinden çocukları taciz eden gruba operasyon gerçekleştirildi. Kuzey Texas genelinde internet üzerinde cinsel tacize uğrayan çocukları kurtarmak amacıyla gerçekleştirilen 15 Ocak’ta başlatılan operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde yapılan baskınlarda da şüphelilere ait olduğu düşünülen elektronik cihazlara ve bazı belgelere el konuldu.

13 ÇOCUK KURTARILDI

Yetkililer operasyon sonucu 13 çocuğun kurtarıldığını, 47 şüpheliye 90’dan fazla suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.