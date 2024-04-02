ABD Şam'daki saldırıya dair suçlamaları reddetti

02 Nisan 2024 11:44 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 11:55

ABD, Tahran'ın Şam'daki diplomatik misyonuna yönelik saldırıda dahli bulunmadığını İran'a aktardığı bildirildi. ABD'den yayın yapan "Axios" sitesine göre, bir Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Axios'a verdiği demeçte "ABD'nin saldırıda dahli olmadığını ve saldırıdan önceden haberdar olmadığını" ifade etti.

Yetkili, ABD'nin bunu İran'a doğrudan aktardığını kaydetti.

İRAN HALKI DA ABD'Yİ SUÇLADI

Saldırının ardından Tahran'da yüzlerce kişi sokaklara döküldü, "ABD'ye ölüm", "İsrail'e ölüm" sloganları atarak intikam çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Ordusundan dün yapılan açıklamada, İran’ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Tel Aviv yönetimi ise İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.