ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin hastanelik oldu! Pentagon 5 gün halktan gizledi

06 Ocak 2024 11:08 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 11:32

ABD Savunma Bakanlığı'nda sıcak dakikalar yaşandı.

Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

1 OCAK'TA HASTANEYE KALDIRILDI

Ryder, Austin'in geçirdiği bir operasyonun ardından ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Austin'in iyileşme sürecinin iyi gittiğini ifade eden Ryder, Bakan'ın görevinin başına dönmesinin beklendiğinin altını çizdi.

Durumun geç açıklanması tepkiyle karşılandı

PENTAGON BASIN TOPLULUĞU'NDAN TEPKİ: ENDİŞELİYİZ

Savunma Bakanlığını takip eden medya kuruluşlarını temsil eden Pentagon Basın Topluluğu, durumun geç bildirilmesiyle ilgili "endişelerini" ifade etti.

'REZALET'

Topluluk tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunun bu gibi durumları bilmeye hakkı olduğu vurgulanarak Pentagon'un kamuoyunu günler sonra bilgilendirmesi "rezalet" olarak nitelendirildi.

CNN'ne göre, bunun üzerine Ryder, tıbbi gizliliği gerekçe göstererek başka faktörleri de göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtti.