Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 06 Ocak 2024 11:08 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 11:32

    ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin hastanelik oldu! Pentagon 5 gün halktan gizledi

    Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığını, durumunun iyi olduğunu bildirdi. Pentagon'un haberi 5 gün sonra açıklaması tepkilere neden oldu.

    ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin hastanelik oldu! Pentagon 5 gün halktan gizledi
    Abd, Pentagon, Savunma Bakanı

    ABD Savunma Bakanlığı'nda sıcak dakikalar yaşandı.

    Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    1 OCAK'TA HASTANEYE KALDIRILDI

    Ryder, Austin'in geçirdiği bir operasyonun ardından ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığını belirtti.

    Austin'in iyileşme sürecinin iyi gittiğini ifade eden Ryder, Bakan'ın görevinin başına dönmesinin beklendiğinin altını çizdi.

    Durumun geç açıklanması tepkiyle karşılandı

    ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin hastanelik oldu! Pentagon 5 gün halktan gizledi

    PENTAGON BASIN TOPLULUĞU'NDAN TEPKİ: ENDİŞELİYİZ

    Savunma Bakanlığını takip eden medya kuruluşlarını temsil eden Pentagon Basın Topluluğu, durumun geç bildirilmesiyle ilgili "endişelerini" ifade etti.

    'REZALET'

    Topluluk tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunun bu gibi durumları bilmeye hakkı olduğu vurgulanarak Pentagon'un kamuoyunu günler sonra bilgilendirmesi "rezalet" olarak nitelendirildi.

    CNN'ne göre, bunun üzerine Ryder, tıbbi gizliliği gerekçe göstererek başka faktörleri de göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtti.

    Yapay zeka ile yapılmış sahte Pentagon patlaması ABD borsalarını alt üst etti
    Oynat

    Yapay zeka ile yapılmış sahte Pentagon patlaması ABD borsalarını alt üst etti

    Pentagon'a saldırı düzenlendiği iddiasıyla yayınlanan sahte bir haber yatırımcılar arasında endişeye neden oldu. Yapay zekayla hazırlanan görselle servis edilen sahte haber piyasalarda 500 milyar dolarlık dalgalanmaya yol açtı.

    Haberler>Dünya>ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin hastanelik oldu! Pentagon 5 gün halktan gizledi
    Etiketler
    ABDPentagonSavunma Bakanı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...