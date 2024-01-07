ABD Savunma Bakanı Llyod Austin 3 gün yoğun bakımdaydı! Joe Biden'ın ruhu duymadı

07 Ocak 2024 11:57 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 12:00

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in geçirdiği bir operasyonun ardından yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldı. Fakat Bakan Austin'in hastaneye kaldırılması, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden gizlendi. ABD’deki CBS’e konuşan adı açıklanmayan ABD’li bir yetkili, Austin’in hastanede olduğu bilgisinin Beyaz Saray’a Perşembe sabahına kadar verilmediğini söyledi.

Bu süreçte, Austin’in hangi kararları aldığı ya da yetkilerinin ne kadarını yardımcısı Kathleen Hicks'e devrettiği ise bilinmiyor.

''TÜM SORUMLULUK BENİM''

Austin ise yaptığı yazılı açıklamada “iletişim eksikliğinin” sorumluluğunu üstlenerek, şu ifadeleri kullandı:

''Bu benim sağlığıma ilişkin tıbbi prosedürdü ve açıklama kararlarımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum. İyileştim ve Pentagon’a dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Basının şeffaflık konusundaki endişelerini de anlıyorum ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda daha iyi bir iş çıkarabileceğimin farkındayım.''

BIDEN'DAN ILIMLI MESAJ

ABD Başkanı Biden ise, Austin ile “sıcak” bir sohbet gerçekleştirdiklerini ifade etti. Adı açıklanmayan bir yetkili, ABD Başkanı'nın Austin’e güveninin tam olduğunu ve Pentagon’a dönmesini sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

CUMHURİYETÇİLER DURUMDAN RAHATSIZ

Cumhuriyetçiler ise yaşananlardan endişe duyuyor. Senatör Tom Cotton yaptığı açıklamada, “Savunma Bakanı, nükleer komuta zinciri de dahil dakikalar içerisinde en ağır kararları alması gereken, Başkan ile üniformalı ordu arasındaki komuta zincirinin kilit halkasıdır. Eğer bu bilgi (Austin'in hastaneye kaldırılmasının Biden yönetiminden gizlenmesi) doğru ise, bu şoke edici sorunun sonuçları olmalı” dedi.

ABD'nin ilk siyahi Savunma Bakanı Austin 2021 yılında yemin ederek Savunma Bakanlığı görevine başlamıştı.