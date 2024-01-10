ABD Savunma Bakanı ve Joe Biden yönetiminin arasındaki krizin sebebi prostat kanseri çıktı

10 Ocak 2024 10:07 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 10:08

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in hastaneye kaldırılması ve ABD Başkanı Joe Biden yönetimine hiçbir şekilde haber verilmemesi krizinin detayları gün yüzüne çıktı. Austin’in tedavisinin sürdüğü Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bakana aralık başında prostat kanseri teşhisi konulduğu belirtildi.

Austin’in 22 Aralık’ta hastaneye kabul edildiği, genel anestezi altında prostatektomi adı verilen minimal bir cerrahi prosedüre tabi tutulduğu bildirilen açıklamada, ameliyatın iyi geçtiği ifade edildi.

Bakanın ertesi gün taburcu edildiği ancak ameliyattan kaynaklanan şiddetli karın, kalça ve bacak ağrısı ile mide bulantısı komplikasyonları üzerine 1 Ocak’ta tekrar hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, ilk değerlendirmede Austin’in idrar yolu enfeksiyonuna yakalandığı kaydedildi.

"TAM İYİLEŞME BEKLENİYOR"

Yapılan ileri tetkiklerde, karında ince bağırsakların işlevini bozan sıvı birikiminin ortaya çıktığı, sıvının cerrahi olmayan drenaj ile boşaltıldığı aktarılan açıklamada, Austin’in devam eden tedavisi boyunca enfeksiyonunun temizlendiği, sağlığında ilerleme kaydedildiği, yavaş bir süreç olsa da tam bir iyileşme beklendiği bildirildi.

Prostat kanserinin ABD'li erkekler arasında en yaygın kanser olduğu, genel olarak her 8 erkekten 1’nin, siyahi Amerikalı erkekler arasında her 6 kişiden 1’nin etkilendiği bilgisi paylaşıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI, BIDEN'IN RUHU DUYMADI

ABD'de, Austin'in hastaneye kaldırıldığının geç duyurulması tartışmalara neden olmuştu. ABD Savunma Bakanlığı'ndan 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Daha sonra ABD Başkanı Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

Savunma Bakanlığı'nı izleyen medya kuruluşlarını temsil eden Pentagon Basın Topluluğu, Austin'in sağlık durumunun geç bildirilmesiyle ilgili endişelerini dile getirmiş, yapılan açıklamada, kamuoyunun bu gibi durumları bilmeye hakkının olduğu vurgulanarak, Pentagon'un kamuoyunu günler sonra bilgilendirmesi "rezalet" olarak nitelendirilmişti.

Aralarında eski Başkan Donald Trump'ın da bulunduğu bazı Cumhuriyetçiler, Austin'in görevine son verilmesi gerektiğini gündeme getirmiş ancak Beyaz Saray bugün yaptığı açıklamada, Austin’in görevine devam edeceği bildirilmişti.