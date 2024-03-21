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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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21 Mart 2024 00:38 - Güncelleme : 21 Mart 2024 00:41

ABD-Suudi Arabistan arasında Gazze görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana çıktığı 6’ncı Orta Doğu turunun ilk durağı Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bir araya geldi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
ABD-Suudi Arabistan arasında Gazze görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bakanların görüşmede İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi’ndeki sivillerin korunması ve bölgeye insani yardımların artırılması konularını ele aldığı belirtildi. Açıklamada, Blinken’ın görüşmede Gazze'deki çatışmanın çözümü ve çatışma sonrası döneme hazırlık konusunda bölgesel ve uluslararası ortaklarla yakın koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladığı ifade edildi.

GAZZE'DE KALICI BARIŞ VURGUSU

Blinken’ın görüşmede, ABD'nin İsrail için güvenlik garantileri olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yoluyla kalıcı barışın sağlanmasına olan bağlılığını vurguladığı aktarılan açıklamada, bakanların ayrıca Sudan ve Yemen'deki çatışmaları da ele aldıkları ifade edildi. Blinken’in ziyareti çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'la bir araya gelmesi bekleniyor.

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KAHİRE'DE ARAP DIŞİŞLERİ BAKANLARI İLE GÖRÜŞME

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Blinken’ın Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı ve Filistinli üst düzey bir yetkili ile yarın Mısır’ın başkenti Kahire’de görüşeceğini açıkladı.

Blinken’ın, temaslarının ardından Mısır'dan sonra İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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